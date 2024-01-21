OpenAI впервые заблокировал разработчика бота, который использовал ИИ в политической агитации

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Компания-разработчик ChatGPT OpenAI верше заблокировала разработчиков бота на основе своей система, за использование технологии в политической кампании.

Об этом сообщает Washington post.

Согласно правилам OpenAI, злоупотребление инструментами искусственного интеллекта (ИИ) в политической кампании является нарушением правил компании.

Dean.Bot, которого заблокировала компания, работающий на базе ChatGPT от OpenAI, был создан предпринимателями из Кремниевой долины Мэттом Крисилоффом и Джедом Сомерсом, которые основали комитет в поддержку Дина Филлипса, кандидата в президенты США, накануне праймериз в Нью-Гемпшире от Демократической партии.

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Суть работы Dean.Bot в ответе на вопросы избирателей и агитировал за Филлипса, что является одним из первых случаев использования технологии ИИ в избирательной кампании.

в OpenAI также объяснили свою позицию.

"Недавно мы удалили учетную запись разработчика, который сознательно нарушал нашу политику использования API, запрещающую политическую агитацию, или выдавал себя за другое лицо без его согласия", - отметили в компании.

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Напомним:

По сообщениям Bloomberg, компания разработчик искусственного интеллекта xAI, основателем которой является Илон Маск, привлекла инвестиции размером в 500 млн долл. Маск опровергает сообщения.

14 января сообщили, что компания OpenAI "незаметно" переформулировала правила о запрете на использование своей продукции в военных целях, убрав пункт "использование в военных целях и для ведения военных действий".