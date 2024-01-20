В США арестовали бизнесмена, который экспортировал микросхемы в РФ

В Лос-Анджелесе арестовали бизнесмена Илью Кама, которого обвиняют в передаче полупроводников подсанкционным компаниям, связанным с российскими спецслужбами и военными.

Об этом сообщил Минюст США.

Как отмечается, Илья Кан является владельцем компаний Senesys Incorporated, базирующейся в Калифорнии, и Sensor Design Association, которая имеет контактный адрес в Бруклине.

Кан руководил этими двумя компаниями, которые якобы занимались "разработкой программного обеспечения для обеспечения безопасности" и тестированием кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей.

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Через них он участвовал в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из Соединенных Штатов в российское предприятие Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский центр "Elvees", находящееся под санкциями.

Как утверждается, Кан также организовал реэкспорт тайваньских микросхем в Россию.

Компания Elvees продолжала получать полупроводники, произведенные на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В частности, после того, как тайваньская компания, которая производила полупроводники, разработанные Elvees, отказалась отправлять эти полупроводники в Россию, Кан организовал отправку полупроводников в США, а затем реэкспорт их в Россию.

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В случае признания вины, Кану грозит до 20 лет лишения свободы.

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Напомним:

Китайские военные, государственные научно-исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты за последний год закупили небольшие партии полупроводников Nvidia A100 и H100, запрещенных США к экспорту в Китай.