Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний

Американские законодатели запретили Министерству обороны покупать аккумуляторы, произведенные крупнейшими китайскими производителями, компаний CATL и BYD.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, правило, введенное в рамках последнего Закона об ассигнованиях на национальную оборону от 22 декабря 2023 года, не позволит закупать аккумуляторы у компаний Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co и четырех других китайских компаний, начиная с октября 2027 года.

Четыре другие производители, чьи батареи будут запрещены:

Envision Energy Ltd;

EVE Energy Co;

Gotion High Tech Co;

Hithium Energy Storage Technology Co.

Из 10 крупнейших поставщиков аккумуляторов в мире только три компании не являются китайскими. Последние данные показывают, что CATL и BYD увеличивают свои доли на мировом рынке.

Как отмечают в Bloomberg, хотя запреты пентагона касаются исключительно оборонных закупок, промышленность и законодатели внимательно следят за соблюдением этих правил как за ориентиром, каким материалам, продуктам и компаниям доверять в собственном бизнесе.

