Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний
Американские законодатели запретили Министерству обороны покупать аккумуляторы, произведенные крупнейшими китайскими производителями, компаний CATL и BYD.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, правило, введенное в рамках последнего Закона об ассигнованиях на национальную оборону от 22 декабря 2023 года, не позволит закупать аккумуляторы у компаний Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co и четырех других китайских компаний, начиная с октября 2027 года.
Четыре другие производители, чьи батареи будут запрещены:
- Envision Energy Ltd;
- EVE Energy Co;
- Gotion High Tech Co;
- Hithium Energy Storage Technology Co.
Из 10 крупнейших поставщиков аккумуляторов в мире только три компании не являются китайскими. Последние данные показывают, что CATL и BYD увеличивают свои доли на мировом рынке.
Как отмечают в Bloomberg, хотя запреты пентагона касаются исключительно оборонных закупок, промышленность и законодатели внимательно следят за соблюдением этих правил как за ориентиром, каким материалам, продуктам и компаниям доверять в собственном бизнесе.
Напомним:
Китайские военные, государственные научно-исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты за последний год закупили небольшие партии полупроводников Nvidia A100 и H100, запрещенных США к экспорту в Китай.