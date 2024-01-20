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Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний

Суббота, 20 января 2024, 18:40 - Экономическая правда
 
Getty Images

Американские законодатели запретили Министерству обороны покупать аккумуляторы, произведенные крупнейшими китайскими производителями, компаний CATL и BYD.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, правило, введенное в рамках последнего Закона об ассигнованиях на национальную оборону от 22 декабря 2023 года, не позволит закупать аккумуляторы у компаний Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co и четырех других китайских компаний, начиная с октября 2027 года.

Четыре другие производители, чьи батареи будут запрещены:

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  • Envision Energy Ltd;
  • EVE Energy Co; 
  • Gotion High Tech Co; 
  • Hithium Energy Storage Technology Co.

Из 10 крупнейших поставщиков аккумуляторов в мире только три компании не являются китайскими. Последние данные показывают, что CATL и BYD увеличивают свои доли на мировом рынке.

Как отмечают в Bloomberg, хотя запреты пентагона касаются исключительно оборонных закупок, промышленность и законодатели внимательно следят за соблюдением этих правил как за ориентиром, каким материалам, продуктам и компаниям доверять в собственном бизнесе.

Напомним:

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Китайские военные, государственные научно-исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты за последний год закупили небольшие партии полупроводников Nvidia A100 и H100, запрещенных США к экспорту в Китай.

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