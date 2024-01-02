САП направила в суд второй эпизод по делу "Роттердам+"

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 14 человек, причастных к введению так называемой формулы Роттердам+.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"2 января 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении 14 человек, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний , которые имеют отношение к введению и применению так называемой формулы Роттердам+, в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018-2019 годов переплатили более 20 млрд грн", – говорится в сообщении.

В частности, обвиняемыми по делу являются:

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2 бывшие председатели НКРЭКУ;

6 бывших и 2 действующих члена НКРЭКУ;

действующий и бывший работник комиссии;

2 действующих чиновника группы частных теплогенерирующих компаний.

В САП добавили, что материалы относительно еще одного бывшего члена НКРЭКУ выделены в отдельное производство.

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Напомним:

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В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

3 октября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и наложил арест на имущество 3 обвиняемых по делу "Роттердам+".

9 октября Высший антикоррупционный суд закрыл дело "Роттердам+".