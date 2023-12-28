В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"

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Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е российской компании АО "Ильюшн Финанс Ко.".

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что министерство просит применить санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях", к АО "Ильюшн Финанс Ко.".

Компания АО "Ильюшн Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав российской государственной корпорации "Ростех", и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

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До начала и во время большой войны АО "Ильюшн Финанс Ко." системно сотрудничает с высшим политическим руководством РФ и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии России.

Также компания способствует высшему политическому руководству РФ в противодействии санкционным ограничениям, которые были применены из-за развязывания агрессивной войны против Украины.

Предметом взыскания в доход Украины являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е.

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Напоминаем:

Министерство юстиции 25 декабря инициировало взыскание в доход государства активов ООО "Роял Пей", связанного с российским букмекером 1xbet.