Европейская бизнес ассоциация призвала доработать законопроекты о мобилизации

Бизнес просит доработать правительственные законопроекты о мобилизации в связи с возможными негативными последствиями для экономики и репутации страны.

Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) к председателю парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу.

"Бизнес детально проанализировал положения обоих документов и стремится выразить свою обеспокоенность рядом предложенных норм, которые могут содержать в себе признаки нарушения Конституции Украины. Собственно, поэтому (будут иметь) негативные последствия не только для экономики Украины, но и для репутации страны и крайне важного процесса восстановления нашего государства", - заявляет ЕБА.

Как считают в ЕБА, предложенные нормы могут привести к росту количества "зарплат в конвертах", неофициальному трудоустройству, значительному ухудшению условий ведения бизнеса и оттоку иностранных инвестиций.

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По мнению представителей ЕБА, ряд положений может фактически лишать граждан Украины базовых прав, в частности на получение документа, удостоверяющего личность и гражданство Украины. Это недопустимо даже в особый период и может иметь крайне негативные социальные и демографические последствия.

Представители бизнеса также возражают против расширения полномочий местных органов исполнительной власти в сфере мобилизации. Отмечается, что вручением повесток должны заниматься сугубо компетентные органы без наделения такими полномочиями других структур или юридических лиц, чтобы избежать злоупотреблений и путаницы.

Кроме того, замечания ассоциации касаются и административных взысканий, ответственности и других вопросов.

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"Бизнес не поддерживает принятие законопроектов в предложенной редакции и предлагает доработать документы. Сообщество готово присоединиться к их доработке ко второму чтению и искренне надеется, что голос бизнеса будет услышан во избежание ситуации коллапса и так в непростом процессе мобилизации", - резюмировали в ЕБА.

Напоминаем:

25 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по вопросам нацбезопасности наработает компромиссный вариант, который обязался вынести финальное решение 9 января 2024 года.

26 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы, №10379, согласно которому предлагается внести ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины и увеличить штрафы за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.