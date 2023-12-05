Украина планирует конфисковать 50 крупных предприятий: в Раде показали список

Кабинет министров во время заседания 5 декабря планирует принять решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Речь идет о 50 объектах. Эти предприятия или доля в них принадлежит России или ее резидентам

Согласно документу, планируется изъять доли россиян в следующих предприятиях:

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"Институт Южниигипрогаз" (Донецк);

"Краматорский цементный завод - Пушка" (Краматорск);

Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев);

"Украинские энергетические машины" (Харьков);

"Лугансктепловоз";

"Галичфарм" (Северодонецк);

"Житомир - Лада" (Житомир);

"Зеленый мыс" (Симферополь);

"Полтава - Лада" (Полтава);

Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификаций "УРАН" (Харьков);

"Внешинком" (Киев);

Международная ассоциация "Сварка" (Киев);

Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта);

"Морской регистр судоходства" (Севастополь);

13 судоремонтный завод Черноморского флота (Севастополь);

Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта);

"Ялтинский университет менеджмента";

Специализированный санаторий-профилакторий "Полет" (Судак);

"Пансионат "Зенит" (Судак);

Украинско-Российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта);

"471 отдел торговли управления торговли краснознаменного Черноморского флота" (Севастополь);

"Донтулазброя" (Донецк);

"Планета-Строй" (Киев);

Севастопольский комплексный проектный отдел 23 государственного морского проектного института;

1472 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (Севастополь);

"Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь);

Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев);

"Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак);

"Пансионат Заря" (Крым);

"771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь);

"Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев);

"Полтава-Капитал" (Полтава);

"Харьков-Капитал" (Харьков);

"Охладительные башни Прага-Киев" (Киев);

"Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке";

"Газпром сбыт Украина" (Киев);

"Гупмы" (Крым);

"Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев);

"Татнефть-АЗС-Украина" (Полтава);

"Газпром экспорт" (Киев);

"Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса);

"Жефко Украина" (Киев);

"Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск);

"Алчевский металлургический комбинат";

"Днепровский металлургический комбинат" (Каменское);

"Алчевский коксохимический завод";

"Лисичанская нефтяная инвестиционная компания";

"Сегежа Ориана Украина" (Калуш);

"Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш);

"Росатом Восточная Европа" (Киев)

В то же время Железняк обратил внимание, что из перечня почему-то изъяли "Крюковский вагоностроительный завод" и "Брокард-Украина", но добавили "Индустриальный союз Донбасса", "Алчевский металлургический комбинат" и "Днепровский металлургический комбинат".