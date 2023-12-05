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Украина планирует конфисковать 50 крупных предприятий: в Раде показали список

Вторник, 5 декабря 2023, 14:58 - Лия Ильченко

Кабинет министров во время заседания 5 декабря планирует принять решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Речь идет о 50 объектах. Эти предприятия или доля в них принадлежит России или ее резидентам

Согласно документу, планируется изъять доли россиян в следующих предприятиях:

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  • "Институт Южниигипрогаз" (Донецк);
  • "Краматорский цементный завод - Пушка" (Краматорск);
  • Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев);
  • "Украинские энергетические машины" (Харьков);
  • "Лугансктепловоз";
  • "Галичфарм" (Северодонецк);
  • "Житомир - Лада" (Житомир);
  • "Зеленый мыс" (Симферополь);
  • "Полтава - Лада" (Полтава);
  • Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификаций "УРАН" (Харьков);
  • "Внешинком" (Киев);
  • Международная ассоциация "Сварка" (Киев);
  • Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта);
  • "Морской регистр судоходства" (Севастополь);
  • 13 судоремонтный завод Черноморского флота (Севастополь);
  • Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта);
  • "Ялтинский университет менеджмента";
  • Специализированный санаторий-профилакторий "Полет" (Судак);
  • "Пансионат "Зенит" (Судак);
  • Украинско-Российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта);
  • "471 отдел торговли управления торговли краснознаменного Черноморского флота" (Севастополь);
  • "Донтулазброя" (Донецк);
  • "Планета-Строй" (Киев);
  • Севастопольский комплексный проектный отдел 23 государственного морского проектного института;
  • 1472 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (Севастополь);
  • "Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь);
  • Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев);
  • "Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак);
  • "Пансионат Заря" (Крым);
  • "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь);
  • "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев);
  • "Полтава-Капитал" (Полтава);
  • "Харьков-Капитал" (Харьков);
  • "Охладительные башни Прага-Киев" (Киев);
  • "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке";
  • "Газпром сбыт Украина" (Киев);
  • "Гупмы" (Крым);
  • "Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев);
  • "Татнефть-АЗС-Украина" (Полтава);
  • "Газпром экспорт" (Киев);
  • "Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса);
  • "Жефко Украина" (Киев);
  • "Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск);
  • "Алчевский металлургический комбинат";
  • "Днепровский металлургический комбинат" (Каменское);
  • "Алчевский коксохимический завод";
  • "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания";
  • "Сегежа Ориана Украина" (Калуш);
  • "Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш);
  • "Росатом Восточная Европа" (Киев)

В то же время Железняк обратил внимание, что из перечня почему-то изъяли "Крюковский вагоностроительный завод" и "Брокард-Украина", но добавили "Индустриальный союз Донбасса", "Алчевский металлургический комбинат" и "Днепровский металлургический комбинат".

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