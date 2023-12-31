За декабрь экспорт по украинскому коридору в Черном море вырос почти вдвое

Экспорт продукции по временному коридору, который ввела Украина, в конце декабря составил около 13 млн тонн продукции, в начале декабря этот показатель достигал 7 млн тонн.

Around 13 mln tons of products have been exported through #Ukrainian_corridor by 400 vessels to 24 countries since august 2023.



Despite systematic attacks on the port infrastructure, ports accepted 430 vessels for loading through #Ukrainian_corridor.



It’s efficient result of… pic.twitter.com/tWDpcHFSgb — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) December 30, 2023

Об этом сообщает первый вице-премьер Александр Кубраков в X (Twitter).

Реклама:

По информации вице-премьера, с августа 2023 года, через украинские порты было экспортировано 13 млн продукции 400 судами в 24 разные страны мира.

Украинские порты приняли на загрузку 430 судов.

Ранее, 4 декабря 2023 года Александр Кубраков заявлял, что с весны 2023 года через украинские порты экспортировали 7 млн тонн продукции на 200 кораблях, 5 млн тонн продукции из которых составил украинский агроэкспорт.

Реклама:

По украинскому "зерновому коридору" успешно провезли 6 млн тонн продукции в декабре

Напомним:

Украине удалось возобновить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон, что стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности - атаке по десантному кораблю РФ в августе.

В августе была открыта регистрация для прохождения по временным маршрутам торговых судов, объявленным Украиной.

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.