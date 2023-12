За декабрь экспорт по украинскому коридору в Черном море вырос почти вдвое

Экспорт продукции по временному коридору, который ввела Украина, в конце декабря составил около 13 млн тонн продукции, в начале декабря этот показатель достигал 7 млн тонн.

Around 13 mln tons of products have been exported through #Ukrainian_corridor by 400 vessels to 24 countries since august 2023.



Despite systematic attacks on the port infrastructure, ports accepted 430 vessels for loading through #Ukrainian_corridor.



It's efficient result of…