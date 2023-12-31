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За грудень експорт українським коридором у Чорному морі виріс майже вдвічі

Неділя, 31 грудня 2023, 10:45 - Економічна правда

Експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становить близько 13 млн тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 млн тонн.

Про це повідомляє перший віцепремʼєр Олександр Кубраков у X (Twitter).

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За інформацією віцепремʼєра, із серпня 2023 року, через українські порти було експортовано 13 млн продукції 400 суднами у 24 різні країни світу.

Українські порти прийняли на завантаження 430 суден.

Раніше, 4 грудня 2023 року Олександр Кубраков заявляв, що з весни 2023 року через Українські порти експортували 7 млн тонн продукції на 200 кораблях, 5 млн тонн продукції з яких становив український агроекспорт.

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Нагадаємо:

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

У серпні була відкрита реєстрація для проходження тимчасовими маршрутами торговельних суден, оголошеними Україною.

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.

експорт зерно Росія війна
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Економічна правда
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