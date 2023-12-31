За грудень експорт українським коридором у Чорному морі виріс майже вдвічі

Експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становить близько 13 млн тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 млн тонн.

Around 13 mln tons of products have been exported through #Ukrainian_corridor by 400 vessels to 24 countries since august 2023.



Despite systematic attacks on the port infrastructure, ports accepted 430 vessels for loading through #Ukrainian_corridor.



It’s efficient result of… pic.twitter.com/tWDpcHFSgb — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) December 30, 2023

Про це повідомляє перший віцепремʼєр Олександр Кубраков у X (Twitter).

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За інформацією віцепремʼєра, із серпня 2023 року, через українські порти було експортовано 13 млн продукції 400 суднами у 24 різні країни світу.

Українські порти прийняли на завантаження 430 суден.

Раніше, 4 грудня 2023 року Олександр Кубраков заявляв, що з весни 2023 року через Українські порти експортували 7 млн тонн продукції на 200 кораблях, 5 млн тонн продукції з яких становив український агроекспорт.

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Нагадаємо:

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

У серпні була відкрита реєстрація для проходження тимчасовими маршрутами торговельних суден, оголошеними Україною.

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.



