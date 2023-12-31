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В новогоднюю ночь Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову

Воскресенье, 31 декабря 2023, 16:10 - Экономическая правда

Украина планирует экспортировать электроэнергию в Молдову в новогоднюю ночь. В энергосистеме достаточно мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики на своем сайте.

Впервые за долгое время Украина будет осуществлять экспорт электроэнергии. В ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову.

При этом, в Минэнерго отметили, что планируют также импортировать 11600 МВт ч электроэнергии на коммерческой основе. 

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Как отмечается, в украинской энергосети нет дефицита, графики отключения не применяются.

Также удалось частично запитать ТЭС в Донецкой области, которая подверглась массированным обстрелам, о чем сообщили 24 декабря.

Напомним:

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В Энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, а в резерве находятся мощности ГАЭС и двух теплоблоков.

24 декабря в Донецкой области в результате боевых действий был аварийно отключен один из блоков ТЭС, повреждена линия мощностью 330 кВ НЭК "Укрэнерго".

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