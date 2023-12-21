Бухгалтер, соседка Зеленского: Рада назначила четырех членов Счетной палаты
Верховная Рада проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, кандидаты получили 247 голосов депутатов.
В то же время сам он за назначение не голосовал, назвав депутатов "мастерами спорта в беге по граблям".
По информации Железняка, на 6 следующих лет членами Счетной палаты назначили:
- Елизавету Пушко-Цибуляк (бухгалтер ГБР),
- Сергея Ключку (работник ГАСУ),
- Ольгу Песчанскую (экс-глава АМКУ),
- Кирилла Клименко.
"Через час будут ставить еще назначение Ольги Пищанской на должность председателя Счетной палаты", - добавил Железняк.
В то же время коллега Железняка, депутат Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук уточнил, что Ольга Пищанская - это соседка семьи Зеленских в Кривом Роге.
"Вот стали бы вы - президентом, смогли бы своих соседей назначать. А так - не вы. Поэтому Зе назначает своих", - написал он и добавил, что тоже не голосовал.
Напоминаем:
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Год назад председатель Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке и заявил о "гостинец" от НАБУ - подозрение, и "политические разборки".
Согласно выводам Еврокомиссии по заявке Украины на членство, Украина должна расширить мандат Счетной палаты и ввести использование всех международных стандартов аудита.
Послы стран "Группы семи" обеспокоены намерениями украинского правительства назначить членов Счетной палаты до завершения реформы этого органа.