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Бюджетный комитет Рады 15 сентября начнет конкурс на должности в Счетную палату

Четверг, 14 сентября 2023, 12:29 - Анастасия Жарикова

Парламентский комитет по бюджету начинает с 15 сентября начнет конкурсный отбор кандидатов на 11 должностей членов Счетной палаты.

Об этом в комментарии ЭП сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

14 сентября комитет принял решение объявить с 15 сентября 2 конкурса на занятие должностей членов Счетной палаты:

  • конкурс на занятие должностей членов Счетной палаты, срок полномочий которых истекает в марте 2024 года (7 должностей), срок подачи документов – с 15 сентября по 15 ноября 2023;
  • повторный конкурс на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты (4 вакансии), срок подачи документов – с 15 сентября по 16 октября 2023 года.

Членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, который:

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  • в возрасте от 30 до 65 лет;
  • владеет государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским);
  • имеет высшее образование не ниже степени магистра;
  • имеет общий стаж работы не менее 7 лет;
  • имеет стаж работы в сфере государственного аудита, экономики, финансов или права не менее 5 лет;
  • имеет безупречную деловую репутацию.

"Бюджетный комитет будет обеспечивать осуществление соответствующих мер этих конкурсов. По результатам таких мероприятий Верховная Рада во время пленарного заседания рейтинговым голосованием будет определять кандидатов с наибольшим количеством голосов, которых потом будет назначать членами Счетной палаты на 6 лет", – объяснила Роксолана Пидласа.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании в понедельник, 10 апреля, уволила с должности главу Счетной палаты Валерия Пацкана. Пацкан заявил, что Рада приняла решение об его увольнении "вопреки Конституции Украины, вопреки закону".

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Ранее Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинеце" от НАБУ - подозрении, и "политических разборках".

Счетная палата Верховная рада
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