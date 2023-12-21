Бухгалтер, сусідка Зеленського: Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати

Верховна Рада проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, кандидати отримали 247 голосів депутатів.

Водночас сам він за призначення не голосував, назвавши депутатів "майстрами спорту у бігу по граблях".

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За інформацією Железняка, на 6 наступних років членами Рахункової палати призначили:

Єлизавету Пушко-Цибуляк (бухгалтер ДБР),

Сергія Ключку (працівник ДАСУ),

Ольгу Піщанську (екс-голова АМКУ),

Кирила Клименка.

"Через годину будуть ставити ще призначення Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати", - додав Железняк.

Водночас колега Железняка, депутат Олексій Гончаренко на своїй стрінці в фейсбук уточнив, що Ольга Піщанська - це сусідка родини Зеленських у Кривому Розі.

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"От стали б ви - президентом, змогли б своїх сусідів призначати. А так - не ви. Тому Зе призначає своїх", - написав він і додав, що теж не голосував.

Нагадуємо:

У вересні парламентський комітет з питань бюджету розпочав конкурсний відбір кандидатів на 11 посад членів Рахункової палати.

Рік тому голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку і заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

Відповідно до висновків Єврокомісії щодо заявки України на членство, Україна має розширити мандат Рахункової палати та запровадити використання усіх міжнародних стандартів аудиту.

Водночас посли країн "Групи семи" занепокоєні намірами українського уряду призначити членів Рахункової палати до завершення реформи цього органу.