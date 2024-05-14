НБУ пока не может увеличить сроки возврата экспортной выручки

Национальный банк Украины пока не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный после встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Европейской Бизнес Ассоциации.

"За последний месяц мы получили ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но мы пока не видим достаточных оснований для этого", - рассказал Пышный.

По его словам, НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки, поскольку в первом случае будет создаваться дополнительный спрос на иностранную валюту, а во втором - скажется на уменьшении предложения. А одновременно делать разновекторные вещи - очень опасно.

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Глава НБУ отметил, что после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 года было положительным и в среднем составляло 134 млн долл США в месяц. А втором полугодии 2023 года оно было отрицательным (в среднем -1,3 млрд долл США в месяц).

"Учитывая все это, запросы об увеличении предельных сроков расчетов по аграрной продукции до 180 дней, а тем более, до 360 дней по отдельным отраслям, должны быть пересмотрены и согласованы с нашими возможностями и приоритетами", - подытожил Пышный.

Напомним:

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Нацбанк внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Подавляющее большинство изменений вступило в силу с 4 мая 2024 года.