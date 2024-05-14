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Китай представляет реальную кибернетическую опасность - глава британской спецслужбы

Вторник, 14 мая 2024, 13:56 - Владимир Туник-Фриз

Глава Британской спецслужбы GCHQ, Энн Кист-Батлер заявила, что Китай представляет реальную и растущую кибернетическую угрозу для Соединенного Королевства,  

Об этом сообщает Reuters.

Она добавила, что в то время, как Россия и Иран являются непосредственной угрозой, Китай является вызовом, определяющим эпоху.

"В киберпространстве мы считаем, что безответственные действия КНР ослабляют безопасность интернета для всех", - сказала Кист-Батлер.

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В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей речи в прошлом месяце заявил, что связанные с китайским государством субъекты проводили "злонамеренные киберкампании" против британских законодателей.

Напомним:

Белый дом приказал китайской группе, которая занимается криптомайнингом в Вайоминге, продать землю, на которой она держит свои серверы, поскольку объект находится рядом с базой, на которой размещены американские ядерные баллистические ракеты.

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Китай кибербезопасность мир Великобритания
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