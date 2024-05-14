Потребление электроэнергии выросло на 8%, Украина привлекала аварийные поставки из соседних стран

За прошедшие сутки, 13 мая, потребление электроэнергии в Украине выросло на 8% против объема, потребленного 12 мая. Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из этих стран. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии", – сообщили в ведомстве.

В вечерние и ночные часы во всех регионах кроме Херсонской области применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось.

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14 мая также планируется применение графиков ограничения мощности для промышленности, начиная с 16:00, отметили в Минэнерго.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 21 072 МВт*ч. Экспорт не предполагается.

Кроме того, в Днепре по технологическим причинам отключалась воздушная линия, при этом обесточилась подстанция и присоединенные к ней юридические и бытовые потребители. Вчера в Сумской области во время воздушной тревоги отключались две воздушные линии, из-за чего обесточилась подстанция и присоединены к ней бытовые потребители.

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В Черниговской области в результате ракетных обстрелов была повреждена воздушная линия, одномоментно отключались 1554 точки учета.

"Учитывая значительные повреждения, причиненные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", – призвали в Министерстве энергетики.

Напомним:

Министерство энергетики Украины призывает потребителей бережно потреблять электроэнергию, учитывая значительные потери генерирующих мощностей после вражеских обстрелов.