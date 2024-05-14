"Укрзализныця" с начала года восстановила более 7 тысяч грузовых вагонов

В течение января-апреля 2024 года "Укрзализныця" на собственных мощностях отремонтировала 7 088 грузовых вагонов. В частности, капитальным ремонтом - 2002 вагона, деповским ремонтом - 5086.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания ремонтировала полувагоны, специальный подвижной состав, цементовозы и цистерны. Кроме своих вагонов, Укрзализныця восстанавливает вагоны частных владельцев. Так, с начала года отремонтировано 2,9 тыс. грузовых вагонов собственности АО "Укрзализныця" и почти 3,4 тыс. вагонов частных владельцев", - говорится в сообщении.

Всего в течение 2024 года "Укрзализныця" планирует отремонтировать 19 тыс. грузовых вагонов.

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Напомним:

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция при содействии руководства "Укрзализныци" разоблачили на коррупции заместителя руководителя службы пути регионального филиала АО "Укрзализныця" в Киеве.

"Укрзализныця" выключает подсветку фасадов крупнейших железнодорожных вокзалов страны - Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова - для экономного потребления в пиковые часы.

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