В І квартале банки увеличили свою чистую прибыль на 18% - НБУ

В І квартале 2024 года платежеспособные банки получили 40,5 млрд грн чистой прибыли или на 18% больше соответствующего показателя 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Главные факторы роста доходности в годовом измерении - увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций", - говорится в сообщении.

За последний год банки более активно финансировали потребности правительства, нарастив вложения в ОВГЗ. Это сказалось на структуре процентных доходов: доля доходов банков от ОВГЗ за год (с 1 апреля 2023 года до 1 апреля 2024 года) выросла на 6,7% до более 26%.

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В то же время банки наращивают кредитование: объемы гривневых бизнес-кредитов растут три квартала подряд, розничных - более года. От кредитования юридических и физических лиц платежеспособные банки в I квартале 2024 года получили 34 млрд грн процентных доходов, что на 13% больше чем показатель за аналогичный период 2023 года.

"Это является результатом стабильного роста кредитных портфелей клиентов с середины прошлого года. Однако снижение ставок по новым кредитам сказалось на уменьшении доходности корпоративного кредитного портфеля", - пояснили в финучреждении.

Другие финансовые показатели банковской системы за I квартал 2024 года:

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операционные доходы банков составили 78,7 млрд грн (+10,3% в годовом измерении);

рентабельность капитала банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2024 года - 51,1%;

начисленная банками сумма налога на прибыль за I квартал - 10,3 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля только восемь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 111 млн грн.

Экономическая правда.