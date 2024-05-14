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Аргентина может помочь Украине запчастями в энергетике - Свириденко

Вторник, 14 мая 2024, 12:20 - Экономическая правда

Аргентина может помочь Украине запчастями в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры, которые пострадали от российских ракетных атак.

Об этом сказала министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с министром иностранных дел, международной торговли и вероисповеданий Аргентины Дианой Мондино.

"Мы подняли вопрос о систематических обстрелах Россией нашей энергетической инфраструктуры и возможностей для помощи в ее восстановлении со стороны Аргентины. Наши системы частично похожи, поэтому Аргентина может помочь Украине некоторыми запчастями", - рассказала Юлия Свириденко.

По ее словам, с аргентинским министром они обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере обороны. Речь идет о создании совместных оборонных предприятий, закупке артиллерийских боеприпасов и пороха и об инвестициях в аргентинские компании, которые производят оружие. 

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Как отметила Юлия Свириденко, украинская сторона пригласила аргентинские компании присоединиться к инвестиционным проектам в Украине в сфере сельского хозяйства. В частности, по оборудованию для временного хранения зерна в силосных мешках. 

Она также надеется, что увеличится торговля сельскохозяйственными товарами, включая экспорт украинских азотных удобрений в Аргентину. 

Аргентина Украина энергетика
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