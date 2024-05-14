Время ограничений для промышленности увеличилось до 15 часов: импорт электричества бьет рекорды

Во вторник графики ограничения электроснабжения для промышленности будут действовать с 16:00 до 7:00 утра следующего дня (15 часов). В то же время в понедельник графики ограничения потребления для промышленности действовали 14 часов.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Еще вчера ограничения промышленности планировались с 17:00 до 24:00, но из-за роста потребления Диспетчерский центр "Укрэнерго" был вынужден продлить их до 07:00.

"Сегодня, 14 мая, графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 16:00 до 07:00 15 мая", - говорится в сообщении.

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Кроме того, импорт электроэнергии из соседних стран снова бьет рекорды. В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы импортируют электричества общим объемом 21 072 МВт-ч.

Напомним:

В понедельник, 13 мая, запланирован рекордный объем импорта электроэнергии в Украину в течение суток из пяти стран Европы в размере 19,4 тысячи МВт-ч.

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Ранее, Украиной был запланирован рекордный с начала года объем импорта электроэнергии - 18 649 МВт-ч.

За прошедшие сутки, 13 мая, потребление электроэнергии в Украине выросло на 8% против объема, потребленного 12 мая. Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии.