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"єОселя": с начала года украинцы получили ипотечных кредитов на более 6 миллиардов

Вторник, 14 мая 2024, 12:43 - Артур Крыжный
 
Минэкономики

С начала года по программе "єОселя" украинцы уже взяли ипотечных кредитов на более 6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В частности, за прошедшую неделю было выдано 229 кредитов на 396 млн гривен:

  • под 3% - 111 военнослужащих и силовиков, 17 педагогов, 12 медиков и 6 ученых;
  • под 7% - 64 украинца без собственного жилья, 4 ВПЛ и 15 ветеранов.

В общем, со старта программы кредиты на приобретение жилья взяли уже 10 тысяч украинских семей. Общая сумма составила почти 16 млрд гривен.

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"На сегодня взять кредит по программе "єОселя" можно в 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр", - напомнили в пресс-службе ведомства.

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Напомним:

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С начала 2024 года 3 400 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" на почти 6 млрд грн.

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Экономическая правда
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