"єОселя": с начала года украинцы получили ипотечных кредитов на более 6 миллиардов

Минэкономики

С начала года по программе "єОселя" украинцы уже взяли ипотечных кредитов на более 6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В частности, за прошедшую неделю было выдано 229 кредитов на 396 млн гривен:

под 3% - 111 военнослужащих и силовиков, 17 педагогов, 12 медиков и 6 ученых;

под 7% - 64 украинца без собственного жилья, 4 ВПЛ и 15 ветеранов.

В общем, со старта программы кредиты на приобретение жилья взяли уже 10 тысяч украинских семей. Общая сумма составила почти 16 млрд гривен.

Реклама:

"На сегодня взять кредит по программе "єОселя" можно в 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр", - напомнили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Свое жилье под 3% годовых. Кто может воспользоваться государственной программой "єОселя". Инструкция

Напомним:

Реклама:

С начала 2024 года 3 400 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" на почти 6 млрд грн.