Послы G7 предостерегли Украину от поспешных назначений в Счетную палату

Послы стран "Группы семи" обеспокоены намерениями украинского правительства назначить членов Счетной палаты до завершения реформы этого органа.

Об этом говорится в заявлении дипломатов в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Послы выразили обеспокоенность сообщениями, что Верховная Рада на текущей неделе "спешит с четырьмя новыми назначениями в Счетную палату" до завершения ее реформы.

"До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институции, отвечающей за надзор за международной помощью", – подчеркнули они.

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При этом, в комментарии "Европейской правде" глава Счетной палаты Андрей Майснер подтвердил, что в ближайшее время парламент готовится проголосовать за назначение четырех новых членов органа, должности которых до сих пор существовали только на бумаге.

Майснер разделяет обеспокоенность послов G7, подчеркивая, что реформирование Счетной палаты "должно быть не в количестве, а в качестве".

"Решать этот кадровый вопрос на основе недейственного и несовершенного законодательства, тогда как международные партнеры (Украины. – Ред.) бьют в набат... Риски существенные", – сказал он.

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Напоминаем:

Ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что 21 декабря власти планируют провести назначение четырех новых членов Счетной палаты, из которых трое связаны с Офисом президента.

Послы стран "Группы семи" не впервые призывают Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, что повысит доверие международных партнеров.

Этот орган, как ожидается, будет ключевым в отслеживании международной экономической помощи в Украине.

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