БЭБ закрыло 9 игорных заведений в Киеве и изъяло техники на 700 тысяч 

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили 9 незаконных игорных заведений, находящихся в нежилых помещениях Соломенского, Голосеевского, Дарницкого и других районах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как сообщается, залы работали круглосуточно, с нарушением комендантского часа.

После девяти санкционированных обысков незаконных игорных залов, детективы БЭБ изъяли имущество, которое использовалось для незаконного предоставления доступа к азартным играм в сети Интернет.

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В частности, детективы изъяли более 100 комплектов компьютерной техники, мебель, сетевое оборудование, технику и тому подобное.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 700 тыс. грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

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Напомним:

В конце апреля детективы Территориального управления БЭБ в городе Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр.