БЭБ закрыло 9 игорных заведений в Киеве и изъяло техники на 700 тысяч
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили 9 незаконных игорных заведений, находящихся в нежилых помещениях Соломенского, Голосеевского, Дарницкого и других районах Киева.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как сообщается, залы работали круглосуточно, с нарушением комендантского часа.
После девяти санкционированных обысков незаконных игорных залов, детективы БЭБ изъяли имущество, которое использовалось для незаконного предоставления доступа к азартным играм в сети Интернет.
В частности, детективы изъяли более 100 комплектов компьютерной техники, мебель, сетевое оборудование, технику и тому подобное.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 700 тыс. грн.
Сейчас продолжается досудебное расследование по факту незаконной организации и проведения азартных игр.
Напомним:
В конце апреля детективы Территориального управления БЭБ в городе Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр.