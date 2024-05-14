Правительство избрало исполняющих обязанности министра агрополитики и министра инфраструктуры

Тарас Высоцкий (слева) и Василий Шкураков (справа) The Page / Мининфраструктуры

Правительство возложило исполнение обязанностей министра агрополитики на Тараса Высоцкого, кресло министра инфраструктуры временно займет Василий Шкураков.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, кабинетом Министров Украины временно возложено исполнение обязанностей:

Министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича;

Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Шкуракова Василия Александровича.

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Напомним:

Экс-глава аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр агрополитики Николай Сольский был уличен в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Кроме Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу, который сейчас находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС в части аграрного блока.

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По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

9 марта парламент уволил Николая Сольского с должности с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков не обсуждал постановление о своем увольнении с руководством фракции "Слуга народа" и главой правительства Денисом Шмыгалем. Он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета.

Верховная Рада приняла решение об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.