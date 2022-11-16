Глава Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке и объяснил причины

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинце" от НАБУ - подозрение, и "политических разборках".

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Счетная палата запланировала аудиты, касающиеся оборонной, безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы.

"Война сжирает миллиарды и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники - наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ.

Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми... С "гостинцем" - вручили подозрение мне как инициатору проверки", - рассказал Пацкан.

"Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые дрожат от проверки аудиторов. И те, и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь надо остановиться. В стране война. Гибнут лучшие.

Не делать свою работу - это подло. Закрывать глаза на бессмысленное использование средств - преступно. А устраивать политические разборки - низко.

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Я не буду принимать в этом участия. Потому что присягал народу Украины. Не кабинетам. А народу. Написал заявление об отставке", - резюмировал Пацкан.

Напоминаем:

В понедельник, 7 ноября, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.

Экономическая правда