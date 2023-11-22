На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишнее Немецкое".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств", – говорится в сообщении.

Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает производиться в штатном режиме, уточнили в ГНСУ.

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Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

Напомним:

21 ноября на территории Словакии перевозчики приступили к блокаде пункта пересечения границы с Украиной "Вышнее Немецкое".

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На прошлой неделе представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной "Вышне Немецке" со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.

Словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия.

Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же самое, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.

В то же время Еврокомиссия уже успела предупредить, что одно из ключевых требований польских перевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, не является юридически возможным.