На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков
На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишнее Немецкое".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств", – говорится в сообщении.
Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает производиться в штатном режиме, уточнили в ГНСУ.
Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.
Напомним:
21 ноября на территории Словакии перевозчики приступили к блокаде пункта пересечения границы с Украиной "Вышнее Немецкое".
На прошлой неделе представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной "Вышне Немецке" со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.
Словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия.
Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же самое, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.
В то же время Еврокомиссия уже успела предупредить, что одно из ключевых требований польских перевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, не является юридически возможным.