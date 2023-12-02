Близько тисячі вантажівок стоять у черзі на в'їзд в Україну через словацький кордон
Субота, 2 грудня 2023, 15:14 -
Станом на ранок 2 грудня стоять у черзі на в'їзд в Україну через словацький кордон 955 вантажівок.
Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає Укрінформ.
Зазначається, що на пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" очікують на виїзд в'їзд в Україну - 955 автомобілі, на виїзд - 32.
Крім того, в'їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь" стоять у черзі ще 1100 автомобілів.
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Раніше повідомлялось, що на території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке".
Нагадаємо:
Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) вирішив з 1 грудня почати блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород".
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