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Близько тисячі вантажівок стоять у черзі на в'їзд в Україну через словацький кордон

Субота, 2 грудня 2023, 15:14 - Ігор Пилипів
 
getty images

Станом на ранок 2 грудня стоять у черзі на в'їзд в Україну через словацький кордон 955 вантажівок. 

Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає Укрінформ.

Зазначається, що на пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" очікують на виїзд  в'їзд в Україну - 955 автомобілі, на виїзд - 32.

Крім того, в'їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь" стоять у черзі ще 1100 автомобілів.

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Раніше повідомлялось, що на території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке".

Нагадаємо:

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) вирішив з 1 грудня почати блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород".

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Словаччина Держприкордонслужба
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