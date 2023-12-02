Радиационная безопасность на ЗАЭС под угрозой из-за очередного блэкаута - Минэнергетики

В ночь на 2 декабря на Запорожской АЭС из-за обрыва и обесточивания линий электропередачи произошел очередной блэкаут, в результате чего возникла угроза радиационной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Отмечается, что вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы.

Позже в 02:31 2 декабря во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

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"В связи с полным блэкаутом ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. В автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже были оставлены в работе", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что наибольшая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке, поскольку россияне использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии.

"Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние", - отмечают в минэнергетики.

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Добавляется, что усилиями украинских специалистов с утра 2 декабря удалось восстановить работу линии электропередачи напряжением 750 кВ. В целом это уже восьмой блэкаут, который произошел на ЗАЭС и мог привести к ядерной катастрофе.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС 26 ноября целый день находилась на грани очередного блэкаута из-за отключения последней линии ее связи с энергосистемой Украины.