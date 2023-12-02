Радіаційна безпека на ЗАЕС під загрозою через черговий блекаут – Міненергетики

У ніч на 2 грудня на Запорізькій АЕС через обрив та знеструмлення ліній електропередачі стався черговий блекаут, внаслідок чого виникла загроза радіаційній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

Пізніше о 02:31 2 грудня під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС — Дніпровська" напругою 750 кВ.

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"У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслюють, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці, оскільки росіяни використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані.

"Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану", – наголошують в міненергетики.

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Додається, що зусиллями українських фахівців з ранку 2 грудня вдалося відновити роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ. Загалом це вже восьмий блекаут, який стався на ЗАЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС 26 листопада цілий день перебувала на межі чергового блекауту через відключення останньої лінії її зв’язку з енергосистемою України.