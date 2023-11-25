Украина до 2026 года планирует самостоятельно обеспечивать половину потребностей в ядерном топливе

фото: Енергоатом

К 2026 году Украина благодаря собственному производству планирует наполовину обеспечивать себя ядерным топливом, а другую половину получать от партнерства с Westinghouse.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин во время рабочего визита в одно из обособленных подразделений НАЭК, передает пресс-служба компании.

По его словам, прогресс и дальнейшее развитие нашего собственного производства закрепит окончательный отход от технологий из РФ. В частности, Украина продолжает лицензирование, которое должно завершиться уже в этом году, чтобы нарастить промышленное производство хвостовиков тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций, которые предприятие "Энергоатома" реализует по технологии компании Westinghouse.

Также аналогичный процесс предусмотрен и для головок для топливных кассет в 2024 году.

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"Мы движемся в том темпе, на который и рассчитывали изначально. Следующая задача – строительство новой линии сборки. По нашим планам, уже с 2026 года благодаря собственному производству Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse", - отметил Котин.

Добавляется, что украинские инженеры-атомщики изготавливают элементы для топлива, которое затем используется в энергоблоках ВВЭР-440 советской разработки.

Напомним:

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"Энергоатом" отправил первую партию добытого в Украине урана канадскому стратегическому партнеру.