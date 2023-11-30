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Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы возле двух украинских АЭС

Четверг, 30 ноября 2023, 09:00 - Украинская правда

В ночь на 29 ноября эксперты МАГАТЭ в Украине зафиксировали взрывы вблизи двух АЭС.

Источник: МАГАТЭ в X со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Дословно: "Эксперты МАГАТЭ в Украине сообщили о звуках боевых действий ночью вблизи Хмельницкой АЭС, а не только на Запорожской АЭС, - сказал гендиректор Гросси сегодня (29 ноября - УП)"

Предыстория:

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Утром 29 ноября воздушные силы сообщили, что ночью сбивали беспилотники "Шахед" в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

В результате ночной российской атаки 29 ноября повреждено помещение агропредприятия в Хмельницкой области.

Украинская правда

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АЭС война МАГАТЭ Украина
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