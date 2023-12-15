Минвосстановление выбрало проекты восстановления в 10 общинах, которые получат помощь от Британии.
В конкурсе от Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке правительства Великобритании выбрали 10 общин, которые приступят к процессу восстановления.
Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.
В общей сложности заявки на участие подали 487 пострадавших от российской агрессии украинских общин.
Больше всего обращений поступило от общин из Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Сумской областей.
Больше всего запросов – на восстановление учебных заведений, мультифункциональных публичных пространств, где сочетаются ЦНАПы, сельские поселковые советы и места общественной активности, системы водоснабжения, реабилитационные центры.
После оценки запросов министерством и согласованием с Посольством Великобритании для участия в рамках проекта "Планирование восстановления в общинах" отобрали следующие общины:
- Винницкая область (Ладыженская община)
- Николаевская область (Новобужская община)
- Одесская область (Каролино-Бугская община)
- Полтавская область (Гоголевская община)
- Сумская область (Роменская и Дубовязовская общины)
- Харьковская область (Новопокровская община)
- Черниговская область (Сосницкая, Бобровицкая и Михайло-Коцюбинская общины).
Все избранные общины имеют статус территорий восстановления, повреждения критической и социальной инфраструктуры по-прежнему не разрабатывали планы обновления и развития.
Также общины также направили на рассмотрение объекты, для которых можно получить финансирование на разработку проектно-сметной документации.
"Наша цель – помочь воплотить проекты в восстановление как можно большего количества общин. Это постепенный процесс и планирование на уровне общин является его важной составляющей. Необходимо четко оценить потребности в восстановлении, определить образ развития, превратить набор инициатив в конкретные проекты, выбрать приоритеты и определить источники финансирования. Все это критически важно, чтобы вернуться к нормальной жизни", – отметил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Представители всех 487 общин, подавших заявки на участие в конкурсе, смогут принять
участие в специализированном обучении в пределах проекта. Больше всего их заинтересовали следующие темы:
- подготовка проектов для привлечения финансирования от
- международных доноров;
- сотрудничество общин;
- базовые инструменты для визуализации данных и построения простейших геоинформационных систем;
- социальное школьное предпринимательство;
- привлечение молодежи;
- отопление биомассой и энергоэффективность;
- предотвращение и разрешение конфликтов.
Напоминаем:
Шесть мостов в Киевской области, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, будут отстроены с привлечением британских средств.