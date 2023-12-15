Минвосстановление выбрало проекты восстановления в 10 общинах, которые получат помощь от Британии.

В конкурсе от Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке правительства Великобритании выбрали 10 общин, которые приступят к процессу восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

В общей сложности заявки на участие подали 487 пострадавших от российской агрессии украинских общин.

Больше всего обращений поступило от общин из Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Сумской областей.

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Больше всего запросов – на восстановление учебных заведений, мультифункциональных публичных пространств, где сочетаются ЦНАПы, сельские поселковые советы и места общественной активности, системы водоснабжения, реабилитационные центры.

После оценки запросов министерством и согласованием с Посольством Великобритании для участия в рамках проекта "Планирование восстановления в общинах" отобрали следующие общины:

Винницкая область (Ладыженская община)

Николаевская область (Новобужская община)

Одесская область (Каролино-Бугская община)

Полтавская область (Гоголевская община)

Сумская область (Роменская и Дубовязовская общины)

Харьковская область (Новопокровская община)

Черниговская область (Сосницкая, Бобровицкая и Михайло-Коцюбинская общины).

Все избранные общины имеют статус территорий восстановления, повреждения критической и социальной инфраструктуры по-прежнему не разрабатывали планы обновления и развития.

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Также общины также направили на рассмотрение объекты, для которых можно получить финансирование на разработку проектно-сметной документации.

"Наша цель – помочь воплотить проекты в восстановление как можно большего количества общин. Это постепенный процесс и планирование на уровне общин является его важной составляющей. Необходимо четко оценить потребности в восстановлении, определить образ развития, превратить набор инициатив в конкретные проекты, выбрать приоритеты и определить источники финансирования. Все это критически важно, чтобы вернуться к нормальной жизни", – отметил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Представители всех 487 общин, подавших заявки на участие в конкурсе, смогут принять

участие в специализированном обучении в пределах проекта. Больше всего их заинтересовали следующие темы:

подготовка проектов для привлечения финансирования от

международных доноров;

сотрудничество общин;

базовые инструменты для визуализации данных и построения простейших геоинформационных систем;

социальное школьное предпринимательство;

привлечение молодежи;

отопление биомассой и энергоэффективность;

предотвращение и разрешение конфликтов.

Напоминаем:

Шесть мостов в Киевской области, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, будут отстроены с привлечением британских средств.