Грузовик, блокировавший "Ягодин-Дорогуск", убрали: как договорились о снятии блокады

Пункт пропуска на украинско-польской границе "Ягодин-Дорогуск" разблокирован после того, как протестующие поставили на дорогу грузовик.

Об этом на итоговой встрече команды Минвосстановления Украины с главами дипмиссий и общественностью сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

"Вчера он заработал, но протестующие поставили грузовик для того, чтобы блокировать дорогу. Сейчас грузовик уже убрали, там нормальное движение", – отметил Деркач.

Он пояснил, что решение о разблокировании приняли местные власти Польши ввиду нарушений со стороны протестующих по блокированию движения гуманитарных и опасных грузов.

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Также чиновник добавил, что в Минвосстановлении надеются на положительное решение по пункту "Рава-Русская-Гребенное", ведь там присутствуют аналогичные нарушения.

Напоминаем:

Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась в 14-00 11 декабря.

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За сутки с 8-00 11 декабря по 8-00 12 декабря разблокированный пункт пропуска на украинско-польской границе "Ягодин-Дорогуск" пересекло 587 грузовиков.