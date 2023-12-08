Британія надала гарантію на кредит для відбудови шести мостів на Київщині

фото: агентство відновлення

Шість мостів на Київщині, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну в 2022 році, будуть відбудовані із залученням британських коштів.

Про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Зазначається, що Департамент гарантування експортних кредитів уряду Великої Британії UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро від Citibank, а британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій.

фото: агентство відновлення

За словами Агентства, наразі активно ведуться роботи на трьох мостах, і до кінця року плануємо відкрити рух для транспорту по них:

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Міст через р. Трубіж на автомобільній дорозі Н-07

Міст через р. Жерева на автомобільній дорозі Т-10-05

Мостовий перехід через суходіл на автомобільній дорозі Т-10-07

Ще на трьох об'єктах роботи розпочнуться у наступному році:

Міст через канал на автомобільній дорозі Р-69

Шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19

Мостовий перехід через р.Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05.

Усі шість мостів відбудовуються за моделлю "Проєктуй-будуй".

Торги проводилися за спрощеною процедурою закупівлі на Prozorro. Переможцями стали дві турецькі компанії = Onur Group і Douş.

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"Пропозиції цих компаній відповідають всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації. Перемогли компанії з найбільш вигідною економічною пропозицією. Очікувана вартість стала меншою на 7,2 млн грн", - заявили в Агентстві.

Економічна правда