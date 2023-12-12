Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" после разблокировки пропустил почти 600 грузовиков - Кубраков

За сутки с 8-00 11 декабря по 8-00 12 декабря разблокированный пункт пропуска на украинско-польской границе "Ягодин-Дорогуск" пересекло 587 грузовиков.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков на итоговой встрече команды Минвосстановления Украины с главами дипмиссий и общественностью, передает корреспондент ЭП.

В Украину въехали 347 единиц грузового транспорта, из Украины выехали 240 грузовиков.

В Минвосстановление добавили, что согласно Меморандуму о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска, норма пропуска грузовиков в сутки для пункта "Ягодин-Дорогуск" составляет 1200 единиц в сутки.

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Напоминаем:

Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась в 14-00 11 декабря.