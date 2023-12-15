Мінвідновлення обрало проєкти відновлення в 10 громадах, які отримають допомогу від Британії

У конкурсі від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки уряду Великої Британії обрали 10 громад, які розпочнуть процес відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Загалом заявки на участь подали 487 постраждалих від російської агресії українських громад.

Найбільше звернень надійшло від громад з Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Харківської, Одеської та Сумської областей.

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Найбільше запитів – на відновлення закладів освіти, мультифункціональних публічних просторів, де поєднуються ЦНАПи, сільські селищні ради і місця громадської активності, системи водопостачання, реабілітаційні центри.

Після оцінки запитів міністерством та узгодженням з Посольством Великої Британії до участі в межах проєкту "Планування відновлення в громадах" відібрали такі громади:

Вінницька область (Ладиженська громада)

Миколаївська область (Новобузька громада)

Одеська область (Кароліно-Бугазька громада)

Полтавська область (Гоголівська громада)

Сумська область (Роменська та Дубов’язівська громади)

Харківська область (Новопокровська громада)

Чернігівська область (Сосницька, Бобровицька та Михайло-Коцюбинська громади).

Усі обрані громади мають статус територій відновлення, пошкодження критичної та соціальної інфраструктури і раніше не розробляли плани відновлення й розвитку. Також громади також надіслали на розгляд об’єкти, для яких можна отримати фінансування на розробку проєктно-кошторисної документації.

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"Наша мета – допомогти втілити проєкти відновлення якомога більшій кількості громад. Це поступовий процес, і планування на рівні громад є його важливою складовою. Необхідно чітко оцінити потреби у відновленні, визначити візію розвитку, перетворити набір ініціатив у конкретні проєкти, обрати пріоритети та визначити джерела фінансування. Все це критично важливо, щоб повернутися до нормального життя", – зазначив віце-прем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Представники усіх 487 громад, які подали заявки на участь у конкурсі, зможуть взяти

участь у спеціалізованому навчанні в межах проєкту. Найбільше їх зацікавили такі теми:

підготовка проєктів для залучення фінансування від

міжнародних донорів;

співробітництво громад;

базові інструменти візуалізації даних та побудови найпростіших геоінформаційних систем;

соціальне шкільне підприємництво;

залучення молоді;

опалення біомасою та енергоефективність;

запобігання та вирішення конфліктів.

Нагадуємо:

Шість мостів на Київщині, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну в 2022 році, будуть відбудовані із залученням британських коштів.