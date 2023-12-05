Блокада пункта пропуска на границе со Словакией завершилась

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Пункт пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" на границе со Словакией разблокирован, движение грузовиков происходит в обычном режиме.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"Блокада пункта пропуска со Словакией приостановлена. Пропуск грузовиков через "Ужгород - Вишне-Немецкое" осуществляется в обычном режиме", - отметил Деркач.

Заместитель министра добавил, что сейчас продолжается работа со словацкими коллегами по предотвращению дальнейших протестов.

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Кроме того, Деркач добавил, что Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок, а наоборот выражает готовность отстаивать транспортный безвиз.

Он также отметил, что сейчас министерство проводит много непубличной работы и коммуникации с партнерами, чтобы разблокировать другие пункты пропуска.

Напомним:

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В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские блокировщики границы.