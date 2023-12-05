Все разделы
Укр / Рус

Блокада пункта пропуска на границе со Словакией завершилась

Вторник, 5 декабря 2023, 09:16 - Игорь Пилипив
 
getty images

Пункт пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" на границе со Словакией разблокирован, движение грузовиков происходит в обычном режиме.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"Блокада пункта пропуска со Словакией приостановлена. Пропуск грузовиков через "Ужгород - Вишне-Немецкое" осуществляется в обычном режиме", - отметил Деркач.

Заместитель министра добавил, что сейчас продолжается работа со словацкими коллегами по предотвращению дальнейших протестов.

Реклама:

Кроме того, Деркач добавил, что Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок, а наоборот выражает готовность отстаивать транспортный безвиз. 

Он также отметил, что сейчас министерство проводит много непубличной работы и коммуникации с партнерами, чтобы разблокировать другие пункты пропуска.  

Напомним:

Реклама:

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские блокировщики границы.

Словакия Минвосстановления экспорт
Реклама:
Материалы по теме
Около тысячи грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину через словацкую границу 2 декабря 2023, 15:14
Словацкие перевозчики с 1 декабря будут блокировать пункт на границе с Украиной 29 ноября 2023, 20:35
Словацкие перевозчики угрожают блокировкой границы для украинских грузовиков с декабря 28 ноября 2023, 17:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте