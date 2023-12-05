Блокада пункта пропуска на границе со Словакией завершилась
Пункт пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" на границе со Словакией разблокирован, движение грузовиков происходит в обычном режиме.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
"Блокада пункта пропуска со Словакией приостановлена. Пропуск грузовиков через "Ужгород - Вишне-Немецкое" осуществляется в обычном режиме", - отметил Деркач.
Заместитель министра добавил, что сейчас продолжается работа со словацкими коллегами по предотвращению дальнейших протестов.
Кроме того, Деркач добавил, что Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок, а наоборот выражает готовность отстаивать транспортный безвиз.
Он также отметил, что сейчас министерство проводит много непубличной работы и коммуникации с партнерами, чтобы разблокировать другие пункты пропуска.
Напомним:
В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские блокировщики границы.