Словацкие перевозчики готовы полностью заблокировать пункт пропуска на украинской границе

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) заявил, что готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вышне Немецке – Ужгород", если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

По словам перевозчиков, они осознают, что путь к решению проблемы непрост, но в то же время назвали неприемлемым то, что текущая ситуация продолжает существовать.

"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае, если не будет другой альтернативы для решения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вышне Немецке – Ужгород" в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

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Перевозчики поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

"Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решение, чтобы ее изменить", – говорится в заявлении.

Накануне на границе со Словакией приостановили блокаду пункта пропуска "Вышне Немецке – Ужгород".

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Ранее в Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, чего требуют польские и словацкие блокировщики границы.

Напомним, что словацкие перевозчики 1 декабря начали анонсированную блокаду движения грузовиков на КПП возле Ужгорода.

В то же время блокада со стороны польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ее ключевое требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Европейская правда