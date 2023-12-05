FT: Чехия и Словакия хотят продлить разрешение на продажу продуктов из российской нефти

Словакия и Чехия просят продлить действие исключений из-под санкций Европейского Союза, которые позволяют продавать продукты переработки российской нефти, поскольку опасаются влияния на их промышленность и роста цен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Financial Times.

Словакия, Чехия и Венгрия могут продолжать использовать нефть из российского нефтепровода "Дружба", несмотря на нефтяное эмбарго ЕС, пока не появятся альтернативные источники поставок.

Однако уже во вторник, 5 декабря, завершается срок действия исключения, которое позволяет Словакии продавать продукты переработки российской нефти. Прага и Братислава хотят продлить действие этого правила в рамках следующего, 12-го пакета санкций ЕС против России.

Реклама:

"Если мы не будем экспортировать эти продукты в Чехию, это может иметь более широкое влияние на регион Центральной Европы. Это может привести к росту цен в нескольких странах", – пояснил FT словацкий чиновник.

По его словам, нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который принадлежит венгерской группе MOL, пока не смог перейти с российской тяжелой нефти на более легкую, импортируемую из других стран. Это будет стоить около 200 миллионов евро и займет больше времени, чем ожидалось.

Чешское правительство настаивает на завершении модернизации трубопровода, соединяющего средиземноморский порт Триест с Центральной Европой, что позволило бы уменьшить зависимость от поставок через "Дружбу", но это произойдет не раньше следующего года.

Реклама:

Польша и страны Балтии, однако, настаивают, что исключение из-под санкций продлевать нельзя, пишет Financial Times.

"Мы последовательно призывали прекратить любое сотрудничество между странами-членами ЕС и Россией, особенно в сфере торговли нефтью. Основная причина – это удар по российскому бюджету, который используется для военных операций в Украине",- сказал изданию дипломат ЕС.

Представители Еврокомиссии, участвующие в переговорах по 12-му пакету санкций против России, уверены, что этот вопрос не сорвет его принятие.

Напомним также, что Чехия хочет получить исключение из санкций для импорта российской стали, от которой до сих пор зависима ее автомобильная промышленность.

Европейская правда