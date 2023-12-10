Блокада границы: партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу

Партия грузовиков, которая переправляется контрейлерными поездами АО "Укрзализныця", прибыла в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что все вопросы по перевозке и оформлению таможенных и пограничных процедур согласовали украинская и польская стороны.

В УЗ добавляют, что дальше грузовики в пункт назначения направятся по автодороге.

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"Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ. Укрзализныця организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков", - говорится в сообщении.

Перевозки происходят по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).

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Для заказа перевозки грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", в воротном направлении - в UZ Cargo Poland.

Напомним:

"Укрзализныця" отправила в Польшу по железной дороге первую партию грузовиков в обход заблокированных автодорожных КПП.