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Блокада границы: партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу

Воскресенье, 10 декабря 2023, 15:55 - Игорь Пилипив

Партия грузовиков, которая переправляется контрейлерными поездами АО "Укрзализныця", прибыла в Польшу. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

Отмечается, что все вопросы по перевозке и оформлению таможенных и пограничных процедур согласовали украинская и польская стороны. 

В УЗ добавляют, что дальше грузовики в пункт назначения направятся по автодороге.

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"Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ. Укрзализныця организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков", - говорится в сообщении. 

Перевозки происходят по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).

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Для заказа перевозки грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", в воротном направлении - в UZ Cargo Poland.

Напомним:

"Укрзализныця" отправила в Польшу по железной дороге первую партию грузовиков в обход заблокированных автодорожных КПП.

Польша транспорт Укрзализныця
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