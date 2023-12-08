Україна почала відправляти вантажівки до Польщі потягом, щоб обійти блокаду

"Укрзалізниця" відправила до Польщі залізницею першу партію вантажівок в обхід заблокованих автодорожних КПП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це компанія повідомила в ніч на п’ятницю, зазначивши, що цей крок готували два тижні.

У складі контрейлерного поїзда, що рушив до Польщі за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща) – 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами, а водіїв повезли через кордон автобусом.

"Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку", – зазначили в "Укрзалізниці".

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Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

В "Укрзалізниці" додали, що тепер відкрита можливість замовляти таке перевезення вантажівок, з України до Польщі – через філію "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", а у зворотному напрямку – через UZ Cargo Poland.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.

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Благодійні та неурядові організації, які постачають військову допомогу ЗСУ, через блокаду зіткнулися із кількатижневими затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів.

Уряди України та Польщі останніми тижнями ведуть діалог у спробах знайти компромісні рішення для розблокування кордону. У Мінінфраструктури заявили, що очікують від Польщі відновлення перемовин з блокувальниками після того, як у пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки.

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

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Європейська правда