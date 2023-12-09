Правительство Польши: Перевозчики не блокируют военную помощь Украине

В правительстве Польши утверждают, что перевозчики, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, не препятствуют поступлению военной помощи в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

"Я категорически отрицаю, что такая ситуация имела место. Военные колонны, которые пересекают границу, – это колонны в сопровождении военной полиции. Они проезжают в совершенно другом режиме, как привилегированные транспортные средства, и не являются заложниками никаких протестов", – сказал заместитель министра обороны Польши Мартин Очепа.

Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times о том, что украинские военные на передовой ощутили на себе последствия блокады границы с Польшей. Издание утверждает, что протесты польских перевозчиков привели к серьезным задержкам в поставках военной техники для Вооруженных сил Украины.

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Обвинения также прокомментировал Станислав Жарин, Уполномоченный правительства Республики Польша по вопросам безопасности информационного пространства.

"Мы не располагаем информацией о блокировании транспортных средств, которые везут военную помощь Украине. Польские службы работают на месте и осуществляют проверку грузовиков на границе", – сказал он.

"Мы также не получаем никаких сигналов из Украины о том, что протесты влияют на военные действия. Еще раз следует повторить, что в таких ситуациях лучшим решением является проведение двусторонних переговоров, а не через средства массовой информации", – добавил он.

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Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.

Благотворительные и неправительственные организации, которые поставляют военную помощь ВСУ, из-за блокады столкнулись с многонедельными задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов.

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские и словацкие блокировщики границы.

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Европейская правда.