Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав своего Совета без РФ

Россия не вошла в обновленный состав Совета Международной морской организации – агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства.

Как сообщает "Европейская правда", итоги голосования за новый состав объявили на страницах организации.

Ассамблея Международной морской организации избрала членами Совета агентства на 2024-2025 годы Китай, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Корею, Великобританию и США. Россия в состав не вошла.

"Справедливое решение, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия. Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", – отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама:

Напоминаем:

Перед этим Россию впервые не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия.

Также в ноябре обновляли Исполнительный совет ЮНЕСКО и Россию тоже впервые не избрали в его состав.

Реклама:

Перед этим представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН: он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску.