Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав своего Совета без РФ
Россия не вошла в обновленный состав Совета Международной морской организации – агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства.
Как сообщает "Европейская правда", итоги голосования за новый состав объявили на страницах организации.
Ассамблея Международной морской организации избрала членами Совета агентства на 2024-2025 годы Китай, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Корею, Великобританию и США. Россия в состав не вошла.
"Справедливое решение, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия. Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", – отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Напоминаем:
Перед этим Россию впервые не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия.
Также в ноябре обновляли Исполнительный совет ЮНЕСКО и Россию тоже впервые не избрали в его состав.
Перед этим представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН: он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску.