ЕС представит план использования замороженных активов РФ 12 декабря – Bloomberg

Европейская комиссия готовится 12 декабря опубликовать окончательный проект плана по использованию суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС, в пользу Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

План Еврокомиссии предусматривает введение налога на сверхприбыли от использования замороженных активов. Он будет содержать оговорку, что новый налог не повлияет на "национальные налоги или другие меры".

Как напоминает Bloomberg, судьба плана зависит от встречи Еврокомиссии с экспертами от стран-членов ЕС 6 декабря, которые должны выразить предостережения по использованию активов РФ.

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Такие из них, как Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург ранее выступили против ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу – например, начать не с законодательного предложения, а более неформального документа.

Принятие плана 12 декабря Еврокомиссией позволит лидерам ЕС рассмотреть его на саммите в Брюсселе, который состоится позже на той же неделе.

Европейский Союз в последние месяцы активно обсуждает, как реализовать возможность применения налога на сверхприбыли, полученные от росактивов, и направить эти средства на восстановление Украины.

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По оценкам, в ЕС заморожены более 200 миллиардов евро российских суверенных активов, попавших под санкции, причем большинство из них – в клиринговом центре Euroclear, базирующемся в Бельгии.

Согласно данным за октябрь, подсанкционные российские активы в Euroclear принесли почти 3 миллиарда евро прибыли с момента их замораживания.

В то же время Бельгия уже объявила, что создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

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Европейская правда