Российские олигархи практически не ощутили последствий санкций на своем состоянии - Индекс миллиардеров
В 2023 году состояние самых богатых олигархов России увеличилось на 38,575 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), опубликованного агентством Bloomberg по состоянию на 1 декабря.
Всего в рейтинг, состоящий из 500 человек, вошло 25 россиян.
В первую сотню богачей мира попало шестеро россиян, которые располагаются с 47 по 88 место. Это:Реклама:
- Владимир Потанин - 47 место;
- Леонид Михельсон - 52 место;
- Вагит Алекперов - 62 место;
- Владимир Лисин - 72 место;
- Алишер Усманов - 82 место;
- Алексей Мордашов - 88 место.
Пятеро богачей из этой шестерки получили с начала 2023 года доходы, которые измеряются миллиардами долларов.
Так, Владимир Потанин, чье состояние по состоянию на 1 декабря оценивается в 30,7 млрд долларов, с начала года увеличил его на 2,11 млрд долларов.
Леонид Михельсон имеет состояние 27,3 млрд долларов и увеличил его с начала года на 2,71 млрд долларов.
Вагит Алекперов с состоянием 24,5 млрд долларов увеличил его с начала года на 9,14 млрд долларов.
Владимир Лисин с состоянием 22,9 млрд долларов увеличил его на 3,07 млрд долларов.
Алишер Усманов с состоянием 20,3 млрд долларов увеличил его на 1,87 млрд долларов.
Алексей Мордашов с состоянием 19,3 млрд долларов увеличил его на 618 млн долларов.
Ниже первой сотни у российских богачей дела также шли неплохо. Так:
- Андрей Мельниченко (105 место) с состоянием 17,2 млрд увеличил его на 4,03 млрд долларов;
- Михаил Прохоров (125 место) с состоянием 15,0 млрд долларов увеличил его на 1,81 млрд долларов;
- Геннадий Тимченко (133 место) с состоянием 14,5 млрд долларов увеличил его на 2,69 млрд долларов;
- Михаил Фридман (158 место) с состоянием 12,0 млрд долларов увеличил его на +652 млн долларов;
- Дмитрий Рыболовлев (179 место) с состоянием 11,1 млрд долларов увеличил его на 1,09 млрд долларов;
- Леонид Федун (222 место) с состоянием 9,76 млрд долларов увеличил его на 3,89 млрд долларов;
- Андрей Гурьев (230 место) с состоянием 9,63 млрд долларов увеличил его на 536 млн долларов;
- Виктор Рашников (235 место) с состоянием $9,42 млрд долларов увеличил его на 885 млн долларов;
- Роман Абрамович (293 место) с состоянием 7,95 млрд долларов увеличил его на 132 млн долларов;
- Герман Хан (296 место) с состоянием 7,88 млрд долларов увеличил его на 309 млн долларов;
- Александр Абрамов (329 место) с состоянием 7,14 млрд долларов увеличил его на 747 млн долларов;
- Андрей Скоч (373 место) с состоянием 6,60 млрд долларов увеличил его на 1,04 млрд долларов;
- Алексей Кузьмичев (444 место) с состоянием 5,77 млрд долларов увеличил его на 351 млн долларов;
- Петр Авен (445 место) с состоянием 5,76 млрд долларов увеличил его на 461 млн долларов;
- Сергей Галицкий (481 место) с состоянием 5,44 млрд долларов увеличил его на 706 млн долларов;
- Сергей Попов (499 место) с состоянием 5,28 млрд долларов увеличил его на 699 млн долларов.
Только трое самых богатых российских олигархов в 2023 году уменьшили свое состояние. В частности, это:
- Сулейман Керимов (276 место) с состоянием 8,34 млрд долларов уменьшил его на 650 млн долларов;
- Виктор Вексельберг (351 место) с состоянием 6,96 млрд долларов уменьшил его на 44,1 млн долларов;
- Вячеслав Кантор (413 место) с состоянием 6,09 млрд долларов уменьшил его на 277 млн долларов.
В целом же, с начала текущего года состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось на 38,575 млрд долларов.
Кстати, единственный украинский бизнесмен в рейтинге - Ринат Ахметов занял 490 место с состоянием 5,32 млрд долларов. За 2023 год состояние Ахметова уменьшилось на 15,2 млн долларов.
Напоминаем:
Bloomberg Billionaires Index - это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.
Кроме ежедневных колебаний, рейтинг также содержит общую информацию за последний календарный год.