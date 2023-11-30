В США представили двухпартийный законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины
Законопроект, который позволяет Министерству юстиции США конфисковать принадлежащие подсанкционным российским олигархам ценные активы и быстро передавать их Украине, представлен двухпартийной и двухпалатной группой американских парламентариев.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Двухпартийная и двухпалатная группа членов Конгресса США в составе сенатора Ш.Вайтгауза (Д), сенатора Л.Грэма (Р), конгрессмена Дж.Вилсона (Р) и конгрессмена С.Коэна (Д) представила законопроект "О конфискации активов для восстановления Украины". В качестве соавторов уже присоединились сенаторы Р.Блументаль (Д), Сопредседатель Комитета по иностранным делам Сената Дж.Риш (Р) и М.Беннетт (Д)", - рассказала Маркарова.
Полностью текст законопроекта доступен по ссылке.
"Законопроект уполномочивает Министерство юстиции США конфисковать ценные активы, принадлежащие подсанкционным российским олигархам более быстро и передавать эти активы Украине", - написала посол.
Законопроект отменяет существующее ограничение в размере 500 тыс долларов по возможности применять процедуру безвозмездного изъятия активов российских олигархов и других лиц, нарушающих законодательство США.
Законопроект также предоставляет полномочия Министерству юстиции США по передаче в пользу Украины всех средств от конфискованных Правительством США российских активов (в настоящее время Министерство юстиции может передавать Украине только активы, конфискованные за нарушение санкций, введенных против РФ)
Маркарова сообщила, что далее ожидается рассмотрение законопроекта и выразила надежду на его скорейшее рассмотрение и принятие в Конгрессе США.