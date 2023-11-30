В США представили двухпартийный законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины

Законопроект, который позволяет Министерству юстиции США конфисковать принадлежащие подсанкционным российским олигархам ценные активы и быстро передавать их Украине, представлен двухпартийной и двухпалатной группой американских парламентариев.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Двухпартийная и двухпалатная группа членов Конгресса США в составе сенатора Ш.Вайтгауза (Д), сенатора Л.Грэма (Р), конгрессмена Дж.Вилсона (Р) и конгрессмена С.Коэна (Д) представила законопроект "О конфискации активов для восстановления Украины". В качестве соавторов уже присоединились сенаторы Р.Блументаль (Д), Сопредседатель Комитета по иностранным делам Сената Дж.Риш (Р) и М.Беннетт (Д)", - рассказала Маркарова.

Полностью текст законопроекта доступен по ссылке.

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"Законопроект уполномочивает Министерство юстиции США конфисковать ценные активы, принадлежащие подсанкционным российским олигархам более быстро и передавать эти активы Украине", - написала посол.

Законопроект отменяет существующее ограничение в размере 500 тыс долларов по возможности применять процедуру безвозмездного изъятия активов российских олигархов и других лиц, нарушающих законодательство США.

Законопроект также предоставляет полномочия Министерству юстиции США по передаче в пользу Украины всех средств от конфискованных Правительством США российских активов (в настоящее время Министерство юстиции может передавать Украине только активы, конфискованные за нарушение санкций, введенных против РФ)

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Маркарова сообщила, что далее ожидается рассмотрение законопроекта и выразила надежду на его скорейшее рассмотрение и принятие в Конгрессе США.