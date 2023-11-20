Все девять атомных блоков на украинских АЭС подключили к энергосистеме

Специалисты НАЭК "Энергоатом" завершили плановые ремонты на последнем, девятом атомном блоке украинской АЭС. Теперь на полную мощность работают все энергоблоки, расположенные на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Масштабная ремонтная кампания на атомных станциях, которая длилась несколько месяцев, завершена еще до начала зимы и морозов. И это очень важно, ведь именно атомная генерация обеспечивает более 55% потребностей страны в электроэнергии. Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, позволяющая выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и в этом отопительном сезоне", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава ведомства добавил, что специалисты Энергоатома совместно с партнерами из компании Westinghouse сделали все возможное, чтобы атомные блоки ВВЭР 440, на которых ранее использовали российское топливо, уже в этом году работали на топливе, производимом на заводе компании в Швеции.

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Напомним:

Коллегия Госатомрегулирования 2 ноября признала возможным продление эксплуатации энергоблока №1 Пивденноукраинской АЭС еще на 10 лет, при этом впервые сделала такое заключение согласно "западным стандартам".