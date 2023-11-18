"Не был откровенным з советом директоров": Сэм Альтман больше не CEO OpenAI

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Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.

Об этом говорится на сайте OpenAI

Отмечается, что совет директоров OpenAI, который выступает в качестве общего руководящего органа для всех видов деятельности OpenAI, вечером 17 ноября объявил, что Альтман покидает пост генерального директора и выходит из состава совета директоров.

"Отставка Альтмана произошла после обдуманного процесса рассмотрения его кандидатуры советом, который пришел к выводу, что он не был последовательно откровенным в общении с ним, что препятствовало выполнению им своих обязанностей. Совет директоров больше не уверен в его способности управлять OpenAI", - говорится в сообщении.

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В компании поблагодарили Сэма за его вклад в основание и развитие OpenAI. В то же время в совете директоров заверили, что Мира Мурати, как руководитель исследовательского, продуктового и безопасного направлений компании, имеет исключительную квалификацию для того, чтобы взять на себя роль временного генерального директора.

В совет директоров OpenAI входят главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер, независимые директора, генеральный директор Quora Адам Д'Анджело, технологический предприниматель Таша МакКоули и Хелен Тонер из Джорджтаунского центра безопасности и новых технологий.

Кроме того, Грег Брокман покинет пост председателя правления, но останется на своей должности в компании, подчиняясь генеральному директору.

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Напомним:

OpenAI приостановит прием новых пользователей для платного сервиса ChatGPT Plus из-за огромного спроса.

Компания OpenAI провела свою первую конференцию OpenAI DevDay, где представила GPT-4 Turbo, кастомные GPT и открытие GPT Store.

На ней было заявлено, что примерно 100 миллионов человек пользуются услугами ИИ каждую неделю, а более 90% компаний из списка Fortune 500 создают инструменты на платформе OpenAI.

Экономическая правда.