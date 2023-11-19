Инвесторы OpenAI требуют от компании вернуть Сэма Альтмана 

Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требуют вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Microsoft, которая инвестировала в стартап более 10 млрд долларов, совместно с другими инвесторами, включая Thrive Capital и Tiger Global Management, работает над тем, чтобы вернуть Альтмана в OpenAI.

В рамках попытки восстановления генерального директора инвесторы также давят на замену действующего совета. Сами директора рассматривали возможность отставки, хотя пока они колеблются делать такой шаг. Ситуация динамичная, и окончательные планы еще не сформированы.

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Издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Альтман открыт для возвращения в компанию. Однако, в случае своего восстановления в должности, он потребует изменений в структуре управления компанией.

Кроме того, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла общалась с Альтманом и пообещал поддерживать его в любых шагах, которые он решит предпринять дальше.

Сразу после увольнения Альтмана несколько сотрудников, включая соучредителя OpenAI Грега Брокмана, вышли из компании в знак протеста.

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В целом существует большая вероятность того, что OpenAI Альтман, Брокман и другие ключевые сотрудники, которые покинули компанию, смогут вернуться в OpenAI.

Также в случае своего окончательного ухода, Альтман рассматривает возможность запуска нового проекта, возможно, с бывшими сотрудниками OpenA. В заявлении на X, Винод Кхосла сказал, что его фирма хочет, чтобы Альтман "вернулся в OpenAI, но будет поддерживать его во всем, что он делает дальше."

Напомним:

Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.