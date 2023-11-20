Xiaomi зафиксировала первый рост продаж смартфонов с 2021 года

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Китайский производитель смартфонов Xiaomi впервые за почти два года зафиксировал рост доходов благодаря агрессивной стратегии компании, которая начала предлагать более дорогие модели на внутреннем и внешнем рынках.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в третьем квартале продажи компании составили 70,9 млрд юаней (9,9 млрд долл), тогда как средние прогнозы составляли 70,5 млрд. Чистая прибыль составила 4,9 млрд юаней, по сравнению со средней оценкой в 4,3 млрд юаней.

"Xiaomi выходит из многолетнего упадка, когда мировой спрос на смартфоны и другую электронику упал, а конкуренты от Huawei Technologies Co. до Apple Inc. и Oppo посягнули на ее некогда доминирующие позиции", - говорится в сообщении.

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Хорошие показатели Xiaomi являются признаком того, что мировой рынок смартфонов, возможно, наконец выбрался из пропасти. Xiaomi и Huawei возглавили 11%-ный скачок продаж смартфонов в октябре в Китае, хотя это по сравнению с периодом Covid.

Инвесторы делают ставку на то, что Xiaomi будет одним из крупнейших бенефициаров любого отскока. С июньского минимума компания получила около 19 млрд долл рыночной стоимости на волне ажиотажа вокруг своего последнего телефона, а также растущих ожиданий относительно наступления на рынок электромобилей.

Кроме того, за первую неделю октября Xiaomi продала более миллиона своих последних устройств 14 серии, написал глава компании Лэй Цзюнь.

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Напомним:

Рыночная капитализация корпорации Xiaomi выросла на около 20 миллиардов долларов благодаря тому, что в Китае растет спрос на смартфоны на базе Android и падают продажи смартфонов от Apple.